Партія регіонів вимагає «негайної психіатричної експертизи» Луценка

Партія регіонів вимагає від прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО негайно зробити подання на звільнення міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА «у зв’язку з брутальним порушенням ним законів, Конституції України і прав людини під час затримання виконувача обов’язків Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА».

Крім того, як ідеться у заяві Партії регіонів, переданій агентству УНІАН, ця політична сила вимагає від Генеральної прокуратури негайного порушення кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА

Партія регіонів також вимагає, щоб Генпрокуратура зробила все для того, щоб «здійснити негайно психіатричну експертизу Ю.ЛУЦЕНКА, оскільки його дії є неадекватними».

Також повідомляється, що сьогодні о 16.00 у кіноцентрі „Зоряний” в Києві відбудеться прес-конференція депутатів від Партії регіонів Владислава ЛУК’ЯНОВА, Нестора ШУФРИЧА та Юрія МІРОШНИЧЕНКА на тему: „Партія регіонів вимагає відставки Луценка».