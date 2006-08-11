Герман стала радником прем`єра

Народний депутат України, член Партії регіонів Ганна ГЕРМАН призначена радником прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА на громадських засадах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів України.

При цьому, наголошує прес-служба, Г.ГЕРМАН залишається у складі депутатського корпусу, де, як відомо, вона працює першим заступником голови комітету з питань свободи слова.

Як повідомляв УНІАН, з травня по грудень 2004 року Г.ГЕРМАН була прес-секретарем прем`єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА і керівником прес-служби КМУ. Потім - прес-секретар голови Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА.