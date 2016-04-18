У Брюсселі завтра пройде засідання Комісії Україна-НАТО
16:17, 18 квітня 2016Політика
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У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі завтра, 19 квітня, відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.
REUTERS
Відповідне повідомлення сьогодні в Брюсселі поширила прес-служба Північноатлантичного альянсу.
Очікується, що участь у засіданні візьме заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, а з боку НАТО - заступник генерального секретаря Альянсу Олександр Вершбоу.
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Як повідомляв УНІАН, на наступний день, 20 квітня, у штаб-квартирі пройде засідання Ради Росія-НАТО, яке не збиралася два роки, після того як Росія анексувала Крим.
При цьому в прес-службі НАТО пояснили, що головне темою зустрічі стане Україна.
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