У Брюсселі завтра пройде засідання Комісії Україна-НАТО

Відповідне повідомлення сьогодні в Брюсселі поширила прес-служба Північноатлантичного альянсу.

Очікується, що участь у засіданні візьме заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, а з боку НАТО - заступник генерального секретаря Альянсу Олександр Вершбоу.

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Як повідомляв УНІАН, на наступний день, 20 квітня, у штаб-квартирі пройде засідання Ради Росія-НАТО, яке не збиралася два роки, після того як Росія анексувала Крим.

При цьому в прес-службі НАТО пояснили, що головне темою зустрічі стане Україна.