Ющенко: відзначення 1020-річчя хрещення Київської Русі є святом нашої європейськості

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає унікальну роль православної віри у формуванні українського суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав глава Української держави на відкритті конференції “Регіональний діалог між православними церквами та фракцією Європарламенту Європейська народна партія (Християнські демократи) і Європейські демократи”, що походить у Києві.

До участі у заході запрошені Президент фракції Європейська Народна партія (Християнські демократи) і Європейські демократи в Європейському Парламенті Йозеф ДАУЛЬ, керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ, Архієпископ Франції, Представник Вселенського патріархату в Європейському Союзі Митрополит ЕМАНУЇЛ, Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Української Православної Церкви Московського Патріархату ВОЛОДИМИР, а також представники інших церков, що діють в Україні.

“У будь-якому суспільстві церква відіграє важливу, унікальну роль у формуванні загальнолюдських цінностей і людської моралі. Із її розвитком і функціонуванням пов’язано становлення державності, писемності, науки та освіти”, - сказав В.ЮЩЕНКО у своєму вітальному слові учасникам зібрання.

Президент наголосив на чутливості і актуальності теми проведення державної духовної політики та життя церкви. “Хрещення князем Володимиром Київської Русі сформувало фундаментальну українську європейськість. Сьогоднішнє відзначення 1020-річчя цієї події є святом нашої європейськості. За своїми моральними і духовними традиціями ми є невід’ємною частиною Європи. Ми маємо повне право жити у спільному європейському домі – це наша стратегічна мети і ми її досягнемо”, - підсумував Президент України.

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