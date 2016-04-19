Захарченко переніс "місцеві вибори" у так званій ДНР
17:45, 19 квітня 2016Політика
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Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко переніс "місцеві вибори" на 24 липня.
REUTERS
Про це йдеться в указі Захарченка, що оприлюднили сайти, контрольований бойовиками.
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"Місцеві вибори в ДНР перенесені на 24 липня. Глава Донецької Народної Республіки Олександр Захарченко підписав Указ №108 від 18 квітня цього року про перенесення виборів місцевих голів", - йдеться в повідомленні.
Скріншот
Згідно з "указом", день проведення "виборів" переноситься з 20 квітня 2016 року на 24 липня 2016 року.
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