Захарченко переніс "місцеві вибори" у так званій ДНР

Про це йдеться в указі Захарченка, що оприлюднили сайти, контрольований бойовиками.

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"Місцеві вибори в ДНР перенесені на 24 липня. Глава Донецької Народної Республіки Олександр Захарченко підписав Указ №108 від 18 квітня цього року про перенесення виборів місцевих голів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з "указом", день проведення "виборів" переноситься з 20 квітня 2016 року на 24 липня 2016 року.