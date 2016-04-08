Російські військові голосували на псевдовиборах на Донбасі (аудіо)

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, передає ЛІГА.net.

Скібіцький продемонстрував журналістам перехоплення розмови, яка відбулася 1 листопада 2014 року між командувачем 12-го резерву командування південного військового округу РФ генерал-лейтенантом Андрієм Гурульовим і тодішнім командувачем так званого 1-го армійського корпусу окупаційних військ РФ генерал-майором Михайлом Зуськом, прізвище прикриття Орлов.

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Під час розмови Гурульов запитує Зуська, як будуть голосувати військові, що сиділи в окопах, на що той йому відповідає, що по позиціях російських військ будуть ходити з урною для голосування. При цьому сам Гурульов називає те, що відбувається, фарсом.

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"З розмови чітко видно, що підрозділи ЗС РФ, російські найманці, які прибули на окуповані території, безпосередньо брали участь у процесі голосування", - зазначив Скібіцький.

Нагадаємо, в листопаді 2014 року Росія визнала псевдовибори терористів "ЛНР-ДНР", називаючи цей захід "волевиявленням жителів південного сходу". ООН, ПАРЄ, Україна, США і ЄС заявили, що голосування на Донбасі 2 листопада 2014 року є незаконним і суперечить Мінським угодам.