Дохід Березюка у 2015 році становив 76,5 тисяч гривень - декларація

Про це йдеться у його декларації, розміщеній на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що ці кошти є його заробітною платою, іншими виплатами та винагородами, нарахованими (виплаченими) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору.

Водночас, родина Березюка отримала 608 тис. 961 грн 32 копійок доходу. З них 31 тис. 211 грн 32 коп є зарплатою, а ще 577 тис. 750 грн - інші види доходів.

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У декларації Березюка вказане майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів його сім'ї. Це земельна ділянка площею 500 кв.м, житловий будинок - 186,1 кв.м та дві квартири - 46 кв.м і 90 кв.м.

Серед іншого у декларації вказано лише інформацію про фінансові зобов'язання членів родини депутата. Йдеться про добровільне страхування - 3 тис. 379 грн 19 коп, утримання нерухомого майна - 44 тис. грн, погашення основної суми позики (кредиту) - 170 тис. 924 грн та погашення суми процентів за позикою (кредитом) - 825 тис. 726 грн.

Як повідомляв УНІАН, Дохід голови Фонду державного майна України Ігоря Білоуса в 2015 році скоротився в 3,3 рази - до 653,7 тисячі гривень з 2,16 мільйона гривень у 2014 році, говориться в опублікованій ним декларації на сайті відомства.