Постпред РФ при ОБСЄ: Невже Київ вважає, що мета представників Донбасу - у відділенні від України?
Постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич обурений, що західні країни, як і Україна називає проросійських бойовиків Донбасу сепаратистами.
Як повідомляє департамент інформації Міністерства закордонних справ РФ, про це він сказав на засіданні Постійної ради ОБСЄ.
«Не можемо не помітити, що не тільки західні колеги, а й представники української делегації вживають не передбачену «Комплексом заходів» (щодо виконання Мінських угод - УНІАН) термінологію, а саме, називають ополчення Донбасу «сепаратистами». Якщо першим це можна пробачити через незнання, то до українських колег питання: невже Київ вважає, що мета представників Донбасу на переговорах у Мінську полягає у відділенні від України? Чи це мета Києва?», - зазначив Лукашевич.
За його словами, за останні тижні політична ситуація в Україні помітно змінилася.
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«Велика кількість різноспрямованих заяв від політичних діячів говорить про те, що зі зміною уряду на Україні з'явилися не тільки додаткові можливості врегулювання, але і додаткові ризики», - сказав він.
Зокрема, у Лукашевича викликає настороженість створення в Україні Міністерства у справах окупованих територій.
«Київ, мабуть, не вважає, що, підписавши мінський «Комплекс заходів», Донбас погодився жити в єдиній українській державі на передбачених у цьому документі умовах. Ця логіка передбачає або подальше відторгнення Донбасу від України – чому якраз перешкоджає наявність «Комплексу заходів» – чи спробу примусу Донбасу до повернення до України військовим шляхом», - сказав він.
Крім того, постпред наголосив, що в РФ звернули увагу на заяву віце-прем'єра України Павла Розенка про «припинення соціальних виплат, у тому числі пенсій, жителям Донбасу, що живуть на окупованих територіях».
«Причому це стосується і тих, хто жив в інших регіонах України як вимушений переселенець, але повертається в Донбас. Час покаже, продиктовано це банальною жадібністю чи прагненням ще більше віддалити Донбас від України», - додав Лукашевич.
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