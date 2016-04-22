Постпред РФ при ОБСЄ: Невже Київ вважає, що мета представників Донбасу - у відділенні від України?

Як повідомляє департамент інформації Міністерства закордонних справ РФ, про це він сказав на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

«Не можемо не помітити, що не тільки західні колеги, а й представники української делегації вживають не передбачену «Комплексом заходів» (щодо виконання Мінських угод - УНІАН) термінологію, а саме, називають ополчення Донбасу «сепаратистами». Якщо першим це можна пробачити через незнання, то до українських колег питання: невже Київ вважає, що мета представників Донбасу на переговорах у Мінську полягає у відділенні від України? Чи це мета Києва?», - зазначив Лукашевич.

За його словами, за останні тижні політична ситуація в Україні помітно змінилася.

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«Велика кількість різноспрямованих заяв від політичних діячів говорить про те, що зі зміною уряду на Україні з'явилися не тільки додаткові можливості врегулювання, але і додаткові ризики», - сказав він.

Зокрема, у Лукашевича викликає настороженість створення в Україні Міністерства у справах окупованих територій.

«Київ, мабуть, не вважає, що, підписавши мінський «Комплекс заходів», Донбас погодився жити в єдиній українській державі на передбачених у цьому документі умовах. Ця логіка передбачає або подальше відторгнення Донбасу від України – чому якраз перешкоджає наявність «Комплексу заходів» – чи спробу примусу Донбасу до повернення до України військовим шляхом», - сказав він.

Крім того, постпред наголосив, що в РФ звернули увагу на заяву віце-прем'єра України Павла Розенка про «припинення соціальних виплат, у тому числі пенсій, жителям Донбасу, що живуть на окупованих територіях».

«Причому це стосується і тих, хто жив в інших регіонах України як вимушений переселенець, але повертається в Донбас. Час покаже, продиктовано це банальною жадібністю чи прагненням ще більше віддалити Донбас від України», - додав Лукашевич.

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