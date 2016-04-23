Україна відреагувала на візит німецьких політиків до окупованого Криму

16:11, 23 квітня 2016
Політика
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Україна направила ноту протесту МЗС Німеччини через неузгоджений з Києвом візит в тимчасово окупований Росією Крим голови молодіжного крила партії "Альтернатива для Німеччини" Маркуса Фронмайєра і євродепутата від цієї партії Маркуса Претцеля.

Германия / adelante.biz.ua

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник на своїй сторінці в Twitter.

"Направили ноту протесту в МЗС ФРН через нелегальний візит в Крим німецьких політиків", - написав Мельник.

Він також зазначив, що депутатам загрожує заборона на в'їзд до України.

"Нелегальний в'їзд в Крим – це не тривіальна справа, це серйозний злочин", - наголосив посол.

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Як повідомлялося, метою поїздки в Крим Фронмайєра і Претцеля була участь в організованому окупаційною владою Криму "Ялтинському міжнародному економічному форумі". За даними ЗМІ, форум також відвідали, зокрема, депутат Європарламенту Яромир Колічек з Чехії, австрійські депутати Аксель Кассеггер і Барбара Розенкранц та італійський депутат Стефано Вальдегамбери.

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