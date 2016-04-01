В МЗС відреагували на приїзд грецьких підприємців до окупованого Криму

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ України.

У відомстві звертають увагу на той факт, що візит не був погоджений з українською стороною та відбувся з порушенням законодавства.

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"Розглядаємо таку поїздку грецьких громадян як вияв неповаги до державного суверенітету України, свідоме нехтуванням законодавством України і політики Грецької Республіки та ЄС з невизнання незаконної окупації та анексії Криму", - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що в Україні очікують також на належну реакцію офіційних кіл Грецької Республіки на факт цього порушення її громадянами.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня мер Ніцци Крістіан Естрозі зустрівся з делегацією окупованого Криму і підписав з керівництвом Ялти "лист про наміри" і відновлення дружніх відносин.

Посольство України у Франції висловило обурення зустріччю мера Ніцци Крістіана Естрозі з самозваним "мером" окупованої Ялти Андрієм Ростенком.