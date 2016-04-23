Порошенко доручив Міноборони прискорити розробку положення про капеланство (відео)

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Зазначається, що предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет передав главі держави листа Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій, у якому, зокрема, міститься прохання прискорити затвердження Міністерством оборони положення про капеланство.

"Дам доручення про прискорення розробки положення про капеланів. Для мене важливо, щоб представники кожної церкви були серед капеланів. У кожного своя дорога до Бога. Я дуже розраховую, що ви долучитесь до формування, а відповідне доручення Міністру оборони буде надано", - відповів президент.

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Глава держави наголосив на важливості розвитку інституту капеланства у Збройних Силах та інших силових структурах. Президент нагадав, що українська армія за останні два роки суттєво змінилася - значною частиною ЗСУ нині є військові-контрактники, і набагато покращився морально-психологічний клімат. "Але роль капелана та слова Божого важко переоцінити. Тим церквам, які займають зараз активну місіонерську діяльність, мають достатню кількість капеланів, велика подяка, бо російська агресія проти нашої держави, яка почалася з незаконної анексії Криму і продовжилася на сході України, сатанинські полчища, стали складним випробуванням для держави, для суспільства, для мене і для Церкви", - зазначив Порошенко, додавши, що Україна це випробування з честю витримала.

Президент висловив вдячність церквам і релігійним організаціям, які твердо стоять на захисті України як до богоугодної справи, долучившись до всенародного волонтерського руху з підтримки українських військових та мирного населення. "Категорично не сприймаю твердження, ніби це громадянська війна – вони, вибачте, від лукавого", - наголосив глава держави, наголосивши на важливості підтримки громадськості та міжнародної спільноти у боротьбі України проти російського агресора.

Президент також повідомив, що вирішив підписати закон, що надає релігійним організаціям право засновувати навчальні заклади.