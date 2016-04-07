Україна мусить посилювати обороноздатність і вступити до НАТО - нардеп

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт", полковник Андрій Тетерук, коментуючи заяву Генерального секретаря НАТО про російську воєнну загрозу й захист країн НАТО від неї.

"На третій рік війни можемо підсумувати: що працює і що не працює для реального захисту суверенітету України. Ми майже з нуля створили боєздатну армію, яка зупинила агресора й перемолола десятки російських батальйонів. Уряд різко збільшив оборонні видатки, до 113 мільярдів гривень - і війська отримали десятки тисяч одиниць додаткової техніки", - цитує заяву Тетерука прес-служба партії.

"А що реально зробили ОБСЄ, ООН, Рада Європи, - організації з безпеки та врегулювання конфліктів, до яких входять Україна і РФ? Як ці контори реально обмежили бойові дії російської армії? Ніяк. Папірці, нескінченні розмови про глибоку стурбованість і політичне врегулювання. Отже, мусимо робити те, що працює: надалі посилювати обороноздатність України, закуповувати техніку і набирати людей до Збройних Сил - на гідні, щороку більші зарплати" - заявив Андрій Тетерук.

Другим ключовим елементом захисту суверенітету України він вважає якнайшвидший вступ до НАТО.

"Україна мусить інтегруватися в єдину справжню міжнародну організацію з безпеки - НАТО. Ми бачимо чітку різницю в реагуванні на російську загрозу між НАТО й паперовими структурами: ОБСЄ, ООН, Рада Європи тощо. НАТО одразу, вже 2014 року, чесно охарактеризувало дії Москви як глобальну агресію, - і негайно розпочало посилення оборони країн блоку, які межують з Росією", - зазначив народний депутат.

"В Балтії, Польщі, Румунії вже розміщені тисячі додаткових вояків, сотні одиниць бойової техніки; додаткові авіапідрозділи (в тому числі стратегічного значення - як-от літаки далекого радіолокаційного виявлення AVACS). Вирішується питання про збільшене військово-морське з’єднання НАТО на Чорному морі. Це реальні оборонні приготування, а не демагогія про мир" - сказав Андрій Тетерук.

Приготування НАТО до оборони від Росії є системною реакцією блоку, а не ситуативною політичною згодою урядів, наголосив він.

"Для посилення оборони східних країн-членів блоку НАТО був потрібний тиск урядів цих країн. Так, деякі "старі" члени НАТО опираються цьому процесу - але він іде, бо діють принципи й механізми реальної колективної безпеки. І діяли завжди! НАТО не дало розгорітися конфліктові Греції й Туреччини; спільно побороло сомалійських піратів; успішно стримує Росію від нападу на Туреччину з Сирії. Це працює. І це спрацює для України - нової, справді незалежної європейської України з новим боєздатним військом", - заявив Тетерук.

Як повідомляв УНІАН, генсек Альянсу Йенс Столтенберг заявив, що, незважаючи на "агресивну поведінку РФ", "немає протиріч між серйозною обороною і конструктивним діалогом".

Довідково: Андрій Тетерук - професійний військовий, пройшов шлях від командира взводу в Сухопутних Військах та Внутрішніх Військах МВС до начальника штабу миротворчої місії України в Косовому. Під час АТО повернувся з бізнесу, створив батальйон особливого призначення "Миротворець". Полковник поліції.

Голова підкомітету з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради. Член Військової Ради "Народного фронту".