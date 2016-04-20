Клімкін і Лавров обговорили питання "в розвиток розмови Порошенка й Путіна" – МЗС РФ

Як повідомляє сайт МЗС РФ, телефонна розмова Клімкіна і Лаврова відбулася з ініціативи української сторони.

Обговорювався хід реалізації Мінських домовленостей, а також низка питань двосторонніх відносин у розвиток телефонної розмови президентів Росії та України 18 квітня.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби президента України, Порошенка, у телефонній розмові з Путіним 18 квітня підкреслив, що Україна закликає Росію негайно звільнити Надію Савченко. Була досягнута домовленість про невідкладний допуск до Савченко генконсула України в Ростові-на-Дону. У зв'язку з погіршенням здоров'я Савченко президент України закликав допустити до неї українських або німецьких лікарів. Також обговорювалися питання російських військовослужбовців Євгена Єрофєєва і Олександра Александрова.

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