У Раді Європи очікують на реакцію України на переслідування журналіста Семени в окупованому Криму

Про це повідомляє прес-служба Ради Європи, посилаючись на оприлюднену доповідь.

«Рівень тривоги – найвищий», - зазначили в РЄ.

В документі, зокрема, йдеться про те, що 19 квітня агенти ФСБ в українському регіоні Крим, який був анексований Росією, провели обшук в будинку журналіста Миколи Семени (фрілансер, «Крим. Реалії»), конфіскували його обладнання, а також затримали для допиту у зв’язку з розслідуванням кримінальної справи за обвинуваченнями у закликах до сепаратизму. За словами його адвоката, ФСБ повідомила, що Семена є головним підозрюваним у справі і на період слідства йому заборонено виїзд з регіону. Якщо його визнають винним, журналісту загрожує до п'яти років позбавлення волі. Сам Семена свою провину заперечує.

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В доповіді вказано, що 19 квітня так званий "прокурор Криму" Наталія Поклонська оголосила, що кримський журналіст, прізвища якого не назвала, перебуває під слідством ФСБ у зв’язку із публікацією, в якій, за її словами, є заклики до дій, які б призвели до виведення Криму з-під російського контролю. Того ж дня офіс Поклонської зробив заяву про те, що вона веде нагляд за справою проти репортера з «Крим. Реалії», і що прокурори хочуть заборонити цей сайт у Криму.

«На підставі заяви адвоката Комітет із захисту журналістів дійшов висновку, що прокуратура Криму встановила нагляд за Семеною», - констатується в доповіді.

В РЄ зазначили, що це вже другий випадок після анексії Криму, коли російська влада на півострові веде слідство проти журналістів за обвинуваченням у сепаратизмі. Так, у березні 2015 року співробітники ФСБ провели обшук в будинку батьків журналістки Анни Андрієвської за обвинуваченням у публічних закликах до кримської незалежності у публікації, яка була оприлюднена в листопаді 2014 року.