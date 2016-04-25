Україна планує імплементувати ізраїльську модель військової юстиції

Як повідомили УНІАН в прес-службі Генеральної прокуратури України, цих домовленостей було досягнуто під час зустрічі заступника генпрокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса з його ізраїльським колегою Шароном Афеком.

Зокрема, було обговорено можливість направлення групи ізраїльських експертів до української військової прокуратури для обміну досвідом діяльності військової адвокатури та військових судів (трибуналів).

Зазначається, що створення системи української військової юстиції за ізраїльським зразком, можливо, є найбільш оптимальним, оскільки дозволить забезпечити порядок та дисципліну у військових формуваннях як під час триваючих військових дій, так і в умовах постійної бойової готовності.

Читайте такожГПУ попросила Мін`юст Ізраїлю допомогти вручити підозру Ставицькому

«Сторони відзначили схожість проблемних питань, що супроводжують роботу військових прокурорів в Україні та Ізраїлі, а також очікувань та вимог суспільства до результатів їх діяльності», - йдеться у повідомленні.

В ГПУ зауважили, що перший візит такого рівня став суттєвим кроком у подальшій розбудові двосторонніх відносин між компетентними органами обох держав.

Як повідомляв УНІАН, Матіос відвідав з офіційним візитом Ізраїль 19-21 квітня.