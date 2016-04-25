Стали відомі питання, які хочуть бачити на порядку денному саміту Україна-ЄС держави-члени

Це випливає з першого обговорення порядку денного саміту Україна-ЄС, яке відбулося минулого тижня в рамках засідання Комітету постійних представників країн-членів ЄС, повідомив де Гойєр, який зараз головує в Комітеті, в понеділок в Брюсселі в рамках засідання міжпарламентського Комітету Україна-ЄС.

"Минулого тижня ми провели перше суттєве обговорення саміту, наступне обговорення ми проведемо ближче до саміту, скоріш за все, за тиждень до саміту. З нашої дискусії вже випливають елементи, які важливі для всіх держав-членів на саміті. Перший - це необхідність надихнути процес політичних та економічних реформ в Україні. Це те, на чому наголошують представники країн-членів ЄС", - констатував посол.

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Другим елементом порядку денного він назвав подальшу підтримку ЄС Україні для "подальшого досягнення прогресу у реформах". Де Гойєр, зокрема, зазначив необхідність прогресу у боротьбі з корупцією, укріплення верховенства права. "Ми переконані, що це поверне Україну на шлях програми макрофінансової допомоги. Інший елемент - це підтвердження підтримки з боку ЄС українській незалежності, територіальній цілісності та зусиллям, спрямованим на пошук мирного вирішення конфлікту на Сході Україні. Буде заклик до повного виконання Мінських домовленостей, включаючи наголошення на важливості виконання українською стороною її зобов'язань", - деталізував дипломат.

Ще одним елементом, який може бути на порядку денному, де Гойєр назвав питання Європейської політики сусідства.

За його словами, європейську сторону на саміті будуть представляти президент Ради ЄС Дональд Туск, президент Комісії Жан-Клод Юнкер та Високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.