Порошенко: Угода про асоціацію між Україною та ЄС не буде змінена

Про це президент України Петро Порошенко заявив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

«Ми чітко наголошуємо, що Угода про асоціацію не буде зміненою, що Угода про асоціацію - вона вже зараз застосовується, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

"За" проголосували понад 38%, "проти" – понад 61% учасників референдуму.

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7 квітня уряд Королівства Нідерланди заявив, що планує разом з партнерами з ЄС та України шукати компроміс

за результатами консультативного референдуму щодо Угоди про асоціацію, що буде прийнятним для усіх сторін.

Також 7 квітня президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що, незважаючи на результати референдуму у Нідерландах, Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і далі застосовуватиметься на тимчасовій основі.

Туск зауважив, що ЄС очікуватиме на позицію уряду Нідерландів, який має визначитися щодо подальших кроків після негативних результатів референдуму.

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8 квітня заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявив, що Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в частині створення зони вільної торгівлі буде чинною у повному обсязі, незважаючи на результати референдуму в Нідерландах.

Як зазначив Єлісєєв, позиція Україна така, що будь-які дії, пов'язані з можливими пропозиціями, не повинні жодною мірою торкатися змісту й суті Угоди.