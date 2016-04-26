Справу Савченко можуть оскаржити в ЄСПЛ - адвокат

Про це він повідомив у Twitter.

"Хочу повідомити, що я веду переговори з моїм британським колегою Беном Емерсоном про спільну подачу скарги в ЄСПЛ у справі Савченко", – повідомив адвокат.

Він додав, що найближчими днями до Савченко у в’язницю поїде ще один її захисник Микола Полозов.

"Ми вже домовилися. Доробить те, що я не встиг. Тож почекаємо", – наголосив Фейгін.

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Як повідомляв УНІАН, адвокат після вчорашнніх відвідин Надії у новочеркаському СІЗО повідомив про те, що стан її здоров’я покращився, втім, досі триває період відновлення організму. До нормального режиму харчування вона повернеться за тиждень-другий.

Нещодавно Савченко припинила сухе голодування, яке тривало 12 діб.

6 квітня після набуття чинності вироку Донецького міського суду Надія Савченко почала сухе голодування, протестуючи проти незаконного ув’язнення та вироку і вимагаючи негайного повернення її в Україну.

19 квітня до української льотчиці пустили українських консулів. Завдяки цьому відбулася телефонна розмова президента України з Савченко. Після розмови президент повідомив, що Савченко погодилася припинити голодування.