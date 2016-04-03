Шокін без узгодження з Порошенком не робив жодного кроку – Сакварелідзе

Екс-генпрокурор Віктор Шокін усі свої дії погоджував із президентом Петром Порошенком. Про це колишній заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе розповів у інтерв'ю виданню Лига.net.

Читайте такожПорошенко відповів на критичну статтю NYT про корупцію в Україні: "гібридна війна"

"Одна з найбільш особливих якостей Шокіна - він фактично жодного кроку не робив без узгодження з президентом. Це всі прекрасно знають. Я залишив у Грузії мандат депутата, погодився на пропозицію стати заступником генпрокурора, і всі чудово розуміли, що мене призначав Порошенко, а не Шокін. Якщо мене звільнили без попередження президента - значить, у нас велика проблема: велика й небезпечна система прокуратури працює без будь-якого контролю", - пояснив Сакварелідзе, коментуючи своє несподіване звільнення в день відставки Шокіна.

Нагадаємо, 29 березня в Генпрокуратурі повідомили, що заступник генерального прокурора Сакварелідзе звільнений з органів прокуратури. На сайті ГПУ зазначається, що також генпрокурор привернув Сакварелідзе до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики".

Петро Порошенко пізніше заявив, що має намір обговорити з новим генпрокурором відновлення на посадах звільненого вчора заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе і його команди. Також президент говорив про те, що відставка Сакварелідзе з ним узгоджена не була.

Пізніше 29 березня Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення Шокіна від посади генерального прокурора.