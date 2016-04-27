"ФСБ не спить": Геращенко розповіла, як українська делегація "проривалась" до Мінська

Про це Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Так, мені дійсно офіційно заборонено в’їзд до Білорусі. ФСБ не спить. МЗС України отримала дивний в своїх формулюваннях лист від МЗС Білорусі "в отношении гражданки Геращенко", - написала перший віце-спікер.

Вона висловила переконання, що усе це "була домашня заготовка, щоб вчергове зірвати звільнення заручників".

Читайте такожУкраїна наполягатиме на звільненні заручників до Великодня - Геращенко

Водночас вона зазначила, що МЗС України "направило ноти протесту, і тоді білоруси надали мені дозвіл на в'їзд на переговори на місяць, до 25 травня".

"Білоруська сторона зобов'язалася забезпечити майданчик для мирних переговорів. Але не витримала тиску РФ, яка в такий спосіб намагається вплинути на формат мінських груп і вичавити тих, хто чітко стоїть на позиції захисту національних інтересів України", - підкреслила Геращенко.

Вона також наголосила, що така заборона на в'їзд - це грубе порушення пункту 12 Мінських угод, що гарантує безпеку переговорникам.

"Про те, що моє прізвище внесено в так званий список небажаних осіб, який у РФ і Білорусі спільний, ми зрозуміли ще кілька тижнів тому, коли під час останніх поїздок в Мінськ вся наша маленька українська делегація чекала по 40 хвилин на паспортному контролі, поки мій дипломатичний паспорт "не сканувався". Прикордонники-митники ховали очі, бігали за керівником зміни, дзвонили кудись, сумно запитували про "цель вашего визита в Беларусь?", - написала Геращенко і додала, що "білоруси знову йшли "ремонтувати скануючу техніку" і, аби уникнути скандалу, давали разовий дозвіл на в'їзд до країни".

Читайте такожПереговори щодо заручників зірвані: у Мінську вимагають амністувати причетних до терактів - Геращенко

На думку Геращенко, спроба заблокувати її роботу - це "реакція РФ" на її активну позицію на всіх міжнародних майданчиках щодо звільнення заручників: і тих, які в полоні бойовиків, і тих, які в "тюрмах Кремля". "Кремль прагне, щоб гуманітарна тематика залишалася для світу другорядною, щоб на Україну тиснули по "виборах" на окупованому Донбасі, при цьому мовчали про заручників", - додала вона.

Геращенко також повідомила, що "маріонетки Кремля" зірвали переговори щодо звільнення заручників. "Не побоялися великого гріха порушити власну обіцянку звільнити заручників напередодні Великодня. Це і є справжнє обличчя русского мира - цинічне, антигуманне", - підсумувала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 квітня, заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв поінформував, що Білорусь вирішила заборонити в'їзд Геращенко на свою територію через заборону їй в'їзду в Росію до 2021 року.

«Вчора ми дізнались, що білоруська влада прийняла рішення про заборону в'їзду Геращенко на територію Білорусі з тих міркувань, що відповідна заборона була введена з боку РФ», - сказав заступник глави АП.

Водночас, за його словами, «за дорученням президента було вжито активних дипломатичних кроків і вдалося добитися дозволу на тимчасовий в'їзд Геращенко до Білорусі”.

При цьому Єлісєєв підкреслив, що українська сторона зі свого боку докладатиме всіх зусиль, щоб Білорусь надала Геращенко необмежений дозвіл на в'їзд.