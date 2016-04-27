"ФСБ не спить": Геращенко розповіла, як українська делегація "проривалась" до Мінська
Білорусь дозволила представнику України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, першому заступнику голови Верховної Ради Ірині Геращенко в'їзд на свою територію до 25 травня.
Про це Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Так, мені дійсно офіційно заборонено в’їзд до Білорусі. ФСБ не спить. МЗС України отримала дивний в своїх формулюваннях лист від МЗС Білорусі "в отношении гражданки Геращенко", - написала перший віце-спікер.
Вона висловила переконання, що усе це "була домашня заготовка, щоб вчергове зірвати звільнення заручників".
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Водночас вона зазначила, що МЗС України "направило ноти протесту, і тоді білоруси надали мені дозвіл на в'їзд на переговори на місяць, до 25 травня".
"Білоруська сторона зобов'язалася забезпечити майданчик для мирних переговорів. Але не витримала тиску РФ, яка в такий спосіб намагається вплинути на формат мінських груп і вичавити тих, хто чітко стоїть на позиції захисту національних інтересів України", - підкреслила Геращенко.
Вона також наголосила, що така заборона на в'їзд - це грубе порушення пункту 12 Мінських угод, що гарантує безпеку переговорникам.
"Про те, що моє прізвище внесено в так званий список небажаних осіб, який у РФ і Білорусі спільний, ми зрозуміли ще кілька тижнів тому, коли під час останніх поїздок в Мінськ вся наша маленька українська делегація чекала по 40 хвилин на паспортному контролі, поки мій дипломатичний паспорт "не сканувався". Прикордонники-митники ховали очі, бігали за керівником зміни, дзвонили кудись, сумно запитували про "цель вашего визита в Беларусь?", - написала Геращенко і додала, що "білоруси знову йшли "ремонтувати скануючу техніку" і, аби уникнути скандалу, давали разовий дозвіл на в'їзд до країни".
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На думку Геращенко, спроба заблокувати її роботу - це "реакція РФ" на її активну позицію на всіх міжнародних майданчиках щодо звільнення заручників: і тих, які в полоні бойовиків, і тих, які в "тюрмах Кремля". "Кремль прагне, щоб гуманітарна тематика залишалася для світу другорядною, щоб на Україну тиснули по "виборах" на окупованому Донбасі, при цьому мовчали про заручників", - додала вона.
Геращенко також повідомила, що "маріонетки Кремля" зірвали переговори щодо звільнення заручників. "Не побоялися великого гріха порушити власну обіцянку звільнити заручників напередодні Великодня. Це і є справжнє обличчя русского мира - цинічне, антигуманне", - підсумувала Геращенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 квітня, заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв поінформував, що Білорусь вирішила заборонити в'їзд Геращенко на свою територію через заборону їй в'їзду в Росію до 2021 року.
«Вчора ми дізнались, що білоруська влада прийняла рішення про заборону в'їзду Геращенко на територію Білорусі з тих міркувань, що відповідна заборона була введена з боку РФ», - сказав заступник глави АП.
Водночас, за його словами, «за дорученням президента було вжито активних дипломатичних кроків і вдалося добитися дозволу на тимчасовий в'їзд Геращенко до Білорусі”.
При цьому Єлісєєв підкреслив, що українська сторона зі свого боку докладатиме всіх зусиль, щоб Білорусь надала Геращенко необмежений дозвіл на в'їзд.