Віра Савченко розповіла, що відбувається з нею на російському кордоні

Журналістам ТСН вдалося зв'язатися з Вірою Савченко, яку 27 квітня після відвідин сестри Надії у новочеркаській в'язниці - не випустили з Росії.

"Затримали на кордоні, хочуть арештувати. Консул зі мною, сиджу в його машині з дипномерами, інакше вже була б заарештована", - розповіла Віра.

Прикордонники кажуть, що виконують наказ влади, яка оголосила Віру у федеральний розшук через порушену проти неї майже півроку тому кримінальну справу.

Читайте такожСестра Савченко не розуміє радість Порошенка від "маленької перемоги" у справі Надії

Як повідомляв УНІАН, Віру Савченко, сестру незаконно засудженої в Росії українки Надії Савченко, не випускають з території Росії. Вірі Савченко закидають неповагу до чеченського суду, де вона побувала як громадський захисник українських політв'язнів Миколи Карп'юка та Станіслава Клиха.