Порошенко доручив МЗС зробити все, щоб повернути Віру Савченко до України

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Доручив МЗС зробити все для повернення Віри Савченко до України. Генконсул України в Ростові на шляху до місця затримання Віри Савченко", - йдеться в повідомленні.

ПП: Доручив МЗС зробити все для повернення Віри Савченко до України. Генконсул України в Ростові на шляху до місця затримання Віри Савченко — Петро Порошенко (@poroshenko) April 27, 2016

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Нагадаємо, вчора ввечері, 27 квітня, російські прикордонники вилучили паспорт Віри Савченко та відмовилися випускати її за межі Росії. Савченко замкнулася в автомобілі з українськими дипломатичними номерами, який був заблокований.

Російські прикордонники мотивують свої дії тим, що Віра Савченко знаходиться у федеральному розшуку через начебто образу чеченського судді у справі українців Карпюка і Клиха.