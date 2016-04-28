Порошенко доручив МЗС зробити все, щоб повернути Віру Савченко до України
Президент України Петро Порошенко прокоментував відмову російських прикордонників випускати Віру Савченко з території Росії.
Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.
"Доручив МЗС зробити все для повернення Віри Савченко до України. Генконсул України в Ростові на шляху до місця затримання Віри Савченко", - йдеться в повідомленні.
ПП: Доручив МЗС зробити все для повернення Віри Савченко до України. Генконсул України в Ростові на шляху до місця затримання Віри Савченко— Петро Порошенко (@poroshenko) April 27, 2016
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Нагадаємо, вчора ввечері, 27 квітня, російські прикордонники вилучили паспорт Віри Савченко та відмовилися випускати її за межі Росії. Савченко замкнулася в автомобілі з українськими дипломатичними номерами, який був заблокований.
Російські прикордонники мотивують свої дії тим, що Віра Савченко знаходиться у федеральному розшуку через начебто образу чеченського судді у справі українців Карпюка і Клиха.