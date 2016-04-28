36% українців негативно оцінюють результати Мінських домовленостей – опитування

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування, проведеного Центром Разумкова.

Згідно з даними опитування, відносна більшість опитаних (35,9%) негативно оцінюють поточні результати Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«Позитивно оцінюють ці результати 16,6% респондентів, а нейтрально – 24,3%. 10,0% опитаних нічого не знають про ці домовленості, а 13,1% респондентів не змогли визначитися з відповіддю на питання», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що негативно оцінюють поточні результати Мінських домовленостей відносна більшість опитаних у всіх регіонах України.

Дослідження проводилось соціологічною службою Центру Разумкова з 25 по 30 березня 2016 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.