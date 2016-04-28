Представник України у контактній групі Безсмертний заявив про свій вихід з переговорів щодо "Мінська-2"

Він в інтерв'ю "ЄвроПравді" заявив про завершення цього етапу.

"Я вирішив для себе та проінформував усіх причетних – від тих, хто бере участь у технологічному забезпеченні процесу, і до президента, – що завершую цей етап у своєму житті. Я виходжу з Мінського процесу і не буду далі брати участь у волонтерстві на цій дипломатичній ниві", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, хто представлятиме Україну замість нього надалі, Безсмертний заявив, що був одним із двох представників України до останнього засідання (другий – Володимир Горбулін – Ред.), з останнього засідання їх три (до політичної підгрупи увійшла Ольга Айвазовська - Ред.).

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"Сподіваюся, що ця робота ляже на Айвазовську. Не я ухвалюю це рішення, але вона підготовлена у питаннях виборчого процесу, а зараз знайомиться з проблематикою перехідної юстиції або амністії, з питаннями інших політичних складових, які обговорюються в Мінському процесі", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, Роман Безсмертний повідомив, що українська сторона запропонувала на Мінських переговорах паритетний принцип підходу до вирішення питань з проведення виборів на окупованій частині Донбасу. Він також сказав, що інші політичні питання – імунітету, амністії, перспективи статусу регіону – залишаються осторонь.