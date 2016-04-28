Засідання РБ ООН: На Донбасі з часу початку конфлікту загинули понад 9 тисяч осіб

22:40, 28 квітня 2016
Політика
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На Донбасі з часу конфлікту постраждало понад 30 тис. осіб, з них понад 9 тис. загинули.

совет безопасности совбез оон / un.org

Про це помічник генерального секретаря ООН з політичних питань Тайє-Брук Зеріхун сказав під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

"Позитивні кроки у цілому підриваються часто через складну та нестійку ситуацію у конфліктній зоні. Загальна чисельність постраждалих від конфлікту збільшується. Зараз їх чисельність становить понад 30 тис. 700 осіб, зокрема 9 тис. 333 - загинули, і близько 21 тис. 400 отримали поранення з початку конфлікту в середині 2014 року", - заявив він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Рада безпеки Організації Об'єднаних націй сьогодні, 28 квітня, за ініціативою України проведе відкрите засідання через погіршення ситуації на Донбасі.

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