Томбінський закликає владу провести прозоре розслідування трагедії 2 травня в Одесі

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський закликав розслідувати трагедію 2 травня 2014 року в Одесі. Його заяву у Facebook оприлюднило Представництво ЄС в Україні.

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"Сьогодні ми вшановуємо другу річницю трагічних подій в Одесі, що відбулися 2-го травня 2014 року. Тоді понад 40 осіб загинуло та понад 200 були поранені. Я закликаю українську владу слідувати рекомендаціям Міжнародної дорадчої групи Ради Європи та провести незалежне та прозоре розслідування", - заявив Томбінський.

Всі ті, хто несе відповідальність за злочини, мають постати перед судом.

Як повідомляв УНІАН, під час травневих свят безпеку в Одесі будуть забезпечувати понад 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.