До Одеси вже введено близько тисячі силовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив сьогодні на брифінгу.

"Роковини 2 травня використовуються силами, які не хочуть миру в Україні, а сили це і зовнішні, і внутрішні. З одного боку, грунтуючись на тій аналітиці, яка у мене є, і на особистому досвіді з Росією Путіна, у мене немає жодного сумніву в тому, що вони готують провокації. Вони будуть прагнути використати роковини 2 травня для того, щоб розгойдати ситуацію в Одесі і в Україні", - заявив Саакашвілі.

Він додав, що має конкретну "досить тривожну" інформацію, яку отримав від співробітників СБУ та інших служб.

Голова ОДА зазначив, що, крім зовнішніх ворогів України, є інша сторона – люди, яким невигідні перетворення, проведені в Одесі за останній рік і які готуються до реалізації.

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"Це корупціонери, місцеві мафіозі. Багато з них пов'язані з Москвою дуже тісними зв’язками – це не викликає жодного сумніву. І у нас багато інформації з цього приводу. Звісно, обидві сторони заодно: ворогам України дуже невигідно, щоб тут був мир, а внутрішнім ворогам - щоб в регіоні відбулися перетворення", - наголосив Саакашвілі.

За його словами, ґрунтуючись на вищевказаній інформації, він звернувся до президента України Петра Порошенка як до верховного головнокомандувача з проханням ввести в Одесу додаткові сили Національної гвардії та Національної поліції.

"Це рішення було прийнято – зараз вже введено близько 1 тис. осіб – Нацгвардії і Нацполіції", - акцентував голова обладміністрації.

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Як повідомляв УНІАН, під час травневих свят безпеку в Одесі гарантуватимуть понад 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.