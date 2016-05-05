Гройсман закликав ВР наступного тижня скасувати податок на пенсію і підвищити соцстандарти

Про це Гройсман сказав, відкриваючи засідання уряду.

«Хочу нагадати, що до наступного тижня ми повинні розглянути, і це спільне рішення з парламентом, і скасувати податок на пенсію в Україні... І наступне питання - це підвищення соціальних стандартів на 10% з 1 грудня. Це також має бути проголосовано відповідним законом. І окреме питання - це внесення закону про ліки», - сказав прем'єр-міністр.

Читайте такожУ ВР зареєстровано законопроекти щодо скасування оподаткування пенсій

Гройсман доручив Міністерству охорони здоров'я поінформувати виробників та дистриб'юторів лікарських засобів про ті рішення, які уряд прийняв на засіданні 20 квітня в частині дерегулювання ринку ліків з метою його наповнення та встановлення конкурентних цін на ліки в Україні.

«Потрібно відкривати ринок, а це все сприятиме зниженню цін на ліки, та більш широкому спектру якісних ліків, які допомагатимуть людям лікуватися», - зазначив він.

Також Гройсман додав, що даний законопроект має бути ухвалений українським парламентом найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні 27 квітня уряд прийняв рішення направити до Верховної Ради законопроект про внесення змін до держбюджету України на 2016 рік, в якому передбачено збільшення соціальних стандартів з 1 грудня цього року на 10% замість 6%, як планувалося раніше. Таким чином, соціальні стандарти в 2016 році зростуть на 6% з 1 травня і на 10% з 1 грудня, що в сумі становитиме 16% замість запланованих 12%.

Разом з тим прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що це може бути не остаточне підвищення соціальних стандартів нинішнього року.

На поточний момент мінімальну зарплату в Україні встановлено на рівні 1 450 тис. грн, а мінімальну пенсію – 1 130 тис. грн.

З 1 березня 2014 року в Україні обкладаються податком на доходи громадян пенсії, які в три рази перевищують мінімальну зарплату. Станом на 1 січня 2016 року ця сума становить 4134 грн. Якщо пенсія людини перевищує дану суму, вона зобов'язана сплатити податок 15% від різниці між розміром пенсії і трьома мінімальними зарплатами.

20 квітня 2016 року Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив спеціальну постанову - про дерегулювання ринку ліків, а також представив законопроект, який відкриває доступ лікам, виробленим у США, Канаді, ЄС, Японії, Австралії, Швейцарії на український ринок. Разом з тим було запропоновано скоротити термін експертизи лікарських препаратів до 20 днів, переглянути ліміти контрактів на лікарські засоби, які перебувають під контролем з трансфертного ціноутворення, виключити можливість організації паралельного імпорту ліків до України, а також переглянути вимоги до упаковки з можливістю використання оригінальної упаковки - мовою виробника.