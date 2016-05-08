На Сході Європи відбувається безпрецедентне з часів Гітлера та Сталіна порушення міжнародного права - президент

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час акції «Перша хвилина миру» у День пам’яті та примирення сьогодні в музеї історії України у Другій світовій війні.

«Нині на Сході Європі відбувається безпрецедентне з часів Гітлера та Сталіна порушення норм міжнародного права», - заявив він.

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«Хижа й ненажерлива імперія знову не рахується з державними кордонами і прагне розширити свій так званий життєвий простір. Україна знову дає відсіч, - хіба що з тією різницею, що ворог прийшов не з Заходу, а зі Сходу», - додав президент.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у День пам’яті та примирення заявив, що увесь цивілізований світ прагне, аби страшна трагедія років Другої світової війни не повторилася знову.