Порошенко в День пам'яті та примирення: весь цивілізований світ прагне, щоб трагедія не повторилася

Президент України Петро Порошенко у День пам’яті та примирення заявив, що увесь цивілізований світ прагне, аби страшна трагедія років Другої світової війни не повторилася знову.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«У День пам’яті і примирення вшановуємо тих, хто протягом довгих шести років Другої світової війни мріяли про першу хвилину миру, яка настала 8 травня 1945 року», - зазначив президент.

«Увесь цивілізований світ прагне, щоб страшна трагедія не повторилася знову. Пам'ятаємо. Перемагаємо», - додав Порошенко.

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Крім того, Порошенко опублікував у себе на сторінці в соцмережі відео, на якому показані три покоління українських військових, які захищали Батьківщину.

«Слава українським воїнам всіх часів і всіх поколінь», - написав президент.