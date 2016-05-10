Кубів розповів про терміни розгляду законопроектів про підвищення соцстандартів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що є домовленості між урядом, президентом і керівництвом парламенту щодо розгляду на поточному та наступному пленарному тижні законопроектів щодо підвищення соціальних стандартів на 10 відсотків з 1 грудня 2016 року, а також про скасування податку на пенсії, спрощення реєстрації якісних закордонних ліків.

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Як повідомляв УНІАН, на засіданні 27 квітня уряд прийняв рішення направити до Верховної Ради законопроект про внесення змін до держбюджету України на 2016 рік, в якому передбачено збільшення соціальних стандартів з 1 грудня поточного року на 10% замість 6%, як планувалося раніше. Таким чином, соціальні стандарти в 2016 році зростуть на 6% з 1 травня і на 10% з 1 грудня, що в сумі складе 16% замість запланованих 12%.