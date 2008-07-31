Урядовий проект представляє сама Тимошенко

Верховна Рада України розпочала розгляд урядового законопроекту щодо внесення змін до державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, урядовий проект закону представляє у сесійній залі прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Кабінет міністрів направив до Верховної Ради проект закону України “Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, у якому передбачені кошти для ліквідації наслідків повені та допомоги постраждалим у західних областях України.

За даними прес-служби Кабміну, у законопроекті з метою виділення необхідних коштів для надання допомоги областям Західного регіону України, постраждалим від повені, пропонується збільшити резервний фонд на 1 млрд. 480 млн. грн. (загальний фонд) та видатки Державної служби автомобільних доріг – на 755,4 млн. грн.

У змінах до державного бюджету уряд, насамперед, заклав кошти на надання грошової допомоги мешканцям постраждалих регіонів, відбудову житлових будинків, шкіл та лікарень, компенсацію втраченого майна та врожаю, підкреслили у прес-службі Кабміну.