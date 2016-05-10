Коаліція дала за закон під Луценка-генпрокурора 180 голосів - нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко.

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"Нам розповідали, що це воля нової коаліції, але від коаліції за це (йдеться про законопроект - УНІАН) проголосували 180 осіб А решта голосів - це голоси колишніх регіоналів", - сказав Власенко.

За його словами, сьогодні в сесійній залі були "казки про те, що нібито цей закон спрямований на реформування прокуратури".

"Цей закон спрямований на одне - призначити конкретно близьку до президента людину генеральним прокурором України", - підкреслив Власенко.

Він вважає, що ГПУ, на відміну від будь-якого міністерства, - "це не політичний орган, а це професійний правоохоронний орган", і тому його має очолювати людина з вищою юридичною освітою.

Власенко стверджує, що чинна влада використовує "методи Януковича, який, призначаючи свого часу Валерія Хорошковського головою СБУ, дописав йому до юридичного стажу роботу народним депутатом України".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 травня, Верховна Рада України не підтримала в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань" під реєстраційним номером 4469.

Голосування проходило двічі, але жодного разу законопроект не отримав необхідних 226 голосів. При першому голосуванні було 224 голоси - "за" з 327, а при другому голосуванні - 221 328.

Законопроектом передбачалося, що на посаду генпрокурора може бути призначений громадянин України, який має вищу освіту і стаж роботи у галузі права або досвід роботи в законодавчому та/або правоохоронному органі не менше 5 років.

Як відомо, ведуться розмови про можливість призначення на посаду генпрокурора лідера фракції "Блок Петра Порошенко" Юрія Луценка, проте його кандидатура не відповідає ряду вимог до кандидата на цю посаду, які передбачені чинним законом про прокуратуру.

Згідно з чинним законом "Про прокуратуру", на посаду генпрокурора може претендувати особа з вищою юридичною освітою і стажем роботи у галузі права не менше 10 років.