Сьогодні Європейська Рада розгляне скасування віз для українців

На рівні міністрів питання безвізового режиму для України буде розглянуто 20 травня.

"Це - підготовче засідання на рівні експертів (11 травня - Ред.). Очікується, що після цього питання буде розглянуто на рівні Комітету постійних представників (COREPER) наступного тижня", - деталізували в Європейській Раді.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія передала пропозиції Європарламенту і Раді ЄС щодо скасування віз для громадян України.

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Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. У цій оцінці, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.

26 квітня голова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович зазначив, що для завершення всіх необхідних процедур, пов'язаних з розглядом пропозиції Європейської комісії про надання Україні безвізового режиму, Європейському парламенту необхідно мінімум три місяці.