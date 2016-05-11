Сьогодні Європейська Рада розгляне скасування віз для українців
Візова робоча група Європейської Ради 11 травня розгляне пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.
На рівні міністрів питання безвізового режиму для України буде розглянуто 20 травня.
"Це - підготовче засідання на рівні експертів (11 травня - Ред.). Очікується, що після цього питання буде розглянуто на рівні Комітету постійних представників (COREPER) наступного тижня", - деталізували в Європейській Раді.
Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія передала пропозиції Європарламенту і Раді ЄС щодо скасування віз для громадян України.
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Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. У цій оцінці, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.
26 квітня голова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович зазначив, що для завершення всіх необхідних процедур, пов'язаних з розглядом пропозиції Європейської комісії про надання Україні безвізового режиму, Європейському парламенту необхідно мінімум три місяці.