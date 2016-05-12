Омбудсмен просить заблокувати доступ до сайту "Миротворець", який "злив" дані про журналістів

Про це йдеться у заяві омбудсмена, передає її прес-служба.

"11 травня Валерія Лутковська вкотре звернулася до Служби безпеки України та Голови Національної поліції України Хатії Деканоїдзе з рекомендацією вжити заходів щодо припинення незаконного збору та поширення персональних даних осіб на інтернет-сайті "Миротворець", а також забезпечити блокування доступу до зазначеного сайту на території України", - зазначається у повідомленні.

Лутковська переконана, що порушення права на захист персональних даних вже набуло ознак системного характеру, тому потрібно вжити дієвих заходів для припинення цього явища.

Читайте такожОБСЄ занепокоєна безпекою акредитованих у "ДНР" журналістів через публікацію їхніх данихЯк повідомляв УНІАН, обурення представників журналістської спільноти викликала публікація 10 травня на сайті "Миротворець" даних українських та іноземних працівників ЗМІ, які отримували акредитацію в так званій "ДНР" в період 2014-2016 років. Крім імен журналістів, оприлюднені їхні телефонні номери, електронна пошта і період перебування на окупованих територіях.