На окупантів можуть обвалитися нові санкції: Європарламент виступив з різкою критикою заборони Меджлісу

Про це повідомляє сайт Європарламенту.

"Депутати Європейського парламенту рішуче засуджують рішення так званого Верховного суду Криму від 26 квітня 2016 року заборонити Меджліс, який є законним та визнаним представницьким органом етнічних кримських татар", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку наголошується, що депутати Європарламенту вимагають негайно скасувати це рішення, яке за їхніми словами започатковує "систематичне та цілеспрямоване переслідування кримських татар" та "є намаганням вигнати їх з Криму, який є їхньою історичною Батьківщиною".

Європарламентарії наполегливо закликають Російську Федерацію, яка відповідно до міжнародного гуманітарного права несе основну відповідальність як країна-окупант дотримуватись правового порядку у Криму, захищати громадян від свавільних судових та адміністративних заходів та провести незалежні міжнародні розслідування будь-яких порушень міжнародного права і прав людей, які були вчинені окупаційними силами або так званою місцевою владою.

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Резолюція Європарламенту також знову підтверджує серйозне засудження незаконної анексії Кримського півострова Російською Федерацією у лютому 2014 року, що є порушенням міжнародного права. У резолюції висловлена повна прихильність суверенітету, політичній незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

У тексті резолюції висловлено рішучу підтримку політиці невизнання незаконної анексії Криму та політиці санкцій, введених у результаті анексії.

У цьому зв'язку депутати Європарламенту закликають розглянути можливість розширення списку тих осіб, проти яких Євросоюз вводив санкції у зв'язку із забороною Меджлісу.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня підконтрольний РФ Верховний суд Криму визнав об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Позов подала так званий "прокурор Криму" Наталія Поклонська у лютому 2016 року. На її думку, організація кримських татар налаштована на антиросійську діяльність.

Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.