Україна закликає РБ ООН вимагати від Росії відновлення прав кримських татар

Про це заявив заступник міністра – керівник апарату Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

Представник МЗС звернув увагу, що культура та мова кримських татар опинилися під загрозою зникнення після окупації Росією Криму, а діяльність Меджлісу була заборонена.

При цьому він сказав, що окупаційна влада відкрила близько 130 кримінальних справ проти кримських татар, 20 представників кримських татар були викрадені, а 9 - зникли безвісти.

"Я закликаю Раду безпеки вимагати від Російської Федерації відновлення прав кримських татар", - заявив Пристайко.

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Як повідомляв УНІАН, 26 квітня підконтрольний РФ Верховний суд Криму визнав об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Позов подала так званий "прокурор Криму" Наталія Поклонська у лютому 2016 року. На її думку, організація кримських татар налаштована на антиросійську діяльність.

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Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар в перелік організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

У Кримській правозахисній групі заявили, що застосування до Меджлісу кримськотатарського народу норм «антиекстремістського» законодавства Росії загрожує кримінальними переслідуваннями не лише членів організації, але й іншим представникам кримськотатарського народу.