Януковича можуть допитати через відео-конференцію у справі екс-беркутівців

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні колегією суду.

Зокрема, суд у своєму рішенні зауважив, що ініціатори допиту Шуляка та Януковича мають звернутися з відповідним запитом (щодо проведення допиту в режимі відео-конференції - УНІАН) до Російської Федерації. А стосовно інших свідків захист екс-беркутівців також має забезпечити їхню присутність, оскільки саме захисники колишніх правоохоронців клопотали про залучення свідків.

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Крім того. головуючий у справі суддя Сергій Дячук повідомив, що розгляд справи по суті розпочнеться 17 травня об 11.30.

Також він додав, що графік судових засідань розписано аж до липня. Зокрема у травні судові засідання відбуватимуться щовівторка, щочетверга і щоп'ятниці. У червні - по вівторках і четвергах, а також в першу і останню п'ятницю місяця.

Крім того суддя попросив учасників процесу визначитися з літнім відпочинком, оскільки впродовж 8-20 серпня суд не засідатиме у зв'язку з відпустками.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура передала до суду кримінальне провадження проти екс-беркутівців Зінченка та Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-беркутівців: двох бійців Олександра Маринченка та Сергія Тамтури і заступника командира київського полку спецпідрозділу МВС “Беркут” Олега Янішевського.

За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

18 лютого в ГПУ заявили, що мають намір доповнити статтею про теракт обвинувачення Аброськіну та Зінченку.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне, його розглядає Святошинський райсуд Києва.