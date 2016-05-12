"Сталінський ГУЛАГ зовсім поряд": МЗС відреагувало на затримання окупантами Ільмі Умерова

Про це він написав у своєму "Твіттері".

"Схоже, що російські окупанти не зупиняться, поки не заарешують усіх кримських татар. Тепер - Ільмі Умеров", - написав він.

За оцінкою міністра, ця ситуация свідчить, що "сталінський ГУЛАГ зовсім поряд".

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Нагадаємо, Умерова затримали сьогодні у Бахчисараї.

Він був доправлений до "управління ФСБ по Республіці Крим та місту Севастополь", де йому мали вручити обвинувачення.

В повідомленні так званого "прокурора Республіки Крим" Наталії Поклонської зазначалося, що порушено кримінальну справу стосовно Умерова як "члена екстремістської організації "Меджліс кримськотатарського народу".

"Він підозрюється у скоєнні публічних закликів і дій, спрямованих на зміну територіальної цілісності Російської Федерації. В даний час з громадянином Умеровим проводяться слідчі дії, він доставлений в Управління ФСБ. В березні 2016 р. громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступи Умерова були розміщені в мережі Інтернет", - заявила Поклонська.

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