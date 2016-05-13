Безвізовий режим між Україною та ЄС не передбачатиме права на роботу в Євросоюзі - єврокомісар

Про це йдеться у заяві Аврамопулоса за підсумками його візиту до України, повідомляє Представництво ЄС в Україні.

"Наразі наша пропозиція щодо безвізових подорожей для України перебуває у руках Ради ЄС і Європейського парламенту, і я щиро сподіваюся на те, що вони схвалять її якнайшвидше", - наголосив Аврамопулос.

За його словами, безвізовий режим стосується посилення бізнесових, соціальних і культурних зв’язків між Євросоюзом та Україною.

Також комісар ЄС з питань міграції зазначив, що йдеться про зміцнення міжлюдських контактів між громадянами країн-членів ЄС та України.

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"Звичайно, звільнення від отримання візи не передбачає права на роботу у ЄС, а належне дотримання безвізових правил буде важливо", - наголосив Аврамопулос.

З огляду на це, єврокомісар заявив: "Однак я знаю, що український уряд уже розпочав інформувати своїх громадян про це. Дозвольте, будь ласка, мені закінчити, сказавши, що я очікую на момент, коли українські громадяни розпочнуть подорожувати до нашої Шенгенської зони без віз. Це буде момент, на який Україна та її народ заслуговують".

Аврамопулос наголосив, безвізовий режим є великою можливістю для ЄС і України стати ближчими одне до одного.