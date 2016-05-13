"Робота пішла": Нардеп каже, що генпрокурор Луценко вже проводить нараду із заступниками

Про це біля будівлі Генпрокуратури повідомив народний депутат Антон Геращенко, передає 112 Україна.

За словами депутата, він передав главі ГПУ "певну інформацію про дуже серйозні злочини, які були закриті".

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"Після представлення у нього відразу ж розпочалася нарада з заступниками, він ставить завдання, робота пішла", - заявив Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада надала згоду на призначення Луценка на посаду генпрокурора. За відповідну постанову проголосували 264 народних депутата із 350 зареєстрованих у сесійній залі.

Президент Петро Порошенко, який був присутній на засіданні ВР, одразу ж у сесійній залі підписав указ про призначення Луценка на посаду генпрокурора.

Сьогодні глава держави представив Луценка колективу Генпрокуратури.