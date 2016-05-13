Каналу LifeNews заборонили поставити запитання Джамалі в Стокгольмі: "Вони не журналісти" (відео)

PR-директор Джамали Денис Козловський повідомив, що цьому російському телеканалу співачка коментувати нічого не буде, повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Раніше на сайті LifeNews з'явилася стаття про те, що українські ЗМІ, «перетворили виступ Джамали на півфіналі «Євробачення-2016» у політичний мітинг».

Крім того, під час телетрансляції «Євробачення-2016» коментатори російського телеканалу «Росія 1» спотворили сенс пісні «1944», з якою виступала Джамала.

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«Тут, в Європі її композицію сприймають як ще одну молитву про долі людей, які вільно або мимоволі залишають свої домівки у пошуках кращого життя. Це проблема, яка перейшла з XX століття в наш XXI століття», – так коментатори підвели до виступу представниці України.

Кримськотатарська виконавиця, яка представляла Україну на «Євробаченні-2016» Джамала (Сусана Джамаладінова) 12 травня пройшла до фіналу міжнародного пісенного конкурсу, який відбудеться в Стокгольмі 14 травня. Вона виступає з піснею «1944», яка присвячена депортації кримських татар з Криму.

У фіналі конкурсу Джамала виступить під номером 21.