Тука розповів, як опинився в кріслі заступника міністра щодо окупованим територій

Про це він розповів в інтерв'ю програмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною", пише LB.ua.

Свої дії він аргументував тим, що розумів: у Луганську його не залишать, оскільки півроку він "отримував від Президента і від Адміністрації президента пропозиції повернутися до Києва на ті чи інші посади":

"Питання стояло не так: залишуся я в Луганську чи ні, а де мене ефективніше використовувати в Києві", - розповів Тука. Однак своє рішення він не афішував навмисно, щоб "та сволота, яка залишилася на місцях і яку не вдалося змінити, не почала танцювати лезгинку".

Читайте такожГройсман обіцяє "приділяти додаткову увагу" поверненню окупованих територій та переселенцям

При цьому Тука не заперечує, що в середині квітня зустрічався в Адміністрації президента із заступником голови АП Віталієм Ковальчуком, який запропонував йому зайняти посаду заступника міністра оборони.

"Мені озвучили пропозицію перейти на роботу в Міністерство оборони - на посаду, яку раніше обіймав Юрій Гусєв. Це не викликало в мене особливого захоплення з двох причин. По-перше, я не хотів залишати Луганську область, не завершивши розпочате. За моїми припущеннями, потрібно для цього ще мінімум три місяці.

З іншого боку, знайомі хлопці з Міноборони повідомили, що найближчим часом такої посади в структурі Міноборони може не стати - в зв'язку з внутрішньою реформою, переходом на стандарти НАТО, її ліквідують. Тому подібна пропозиція викликала в мене якийсь сумбур", - зізнався екс-губернатор.

Читайте такожТука допускає відновлення торгівлі з непідконтрольними Україні територіями Донбасу

При цьому він заявив, що погодився на роботу в міністерстві почасти з тієї причини, що його очолює Вадим Черниш.

"Ця пропозиція прозвучала як альтернатива. До того ж, Міністерство у справах тимчасово окупованих територій і переміщених осіб очолює людина, з якою я знайомий уже практично рік (Вадим Черниш - ред.). Тому на мою згоду знадобилося секунд 30".

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України призначив Георгія Туку заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Раніше стало відомо, що Тука звільнений з посади голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.