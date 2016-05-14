Парубій наголошує на пріоритетності судової реформи в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у інтерв’ю каналу "Рада".

Відповідаючи на питання щодо співпраці України і Парламентської асамблеї Ради Європи та його сьогоднішньої зустрічі з президентом ПАРЄ, Парубій зазначив, що було, зокрема, обговорено питання Мінських домовленостей та реформ в Україні. Спікер наголосив на пріоритетності судової реформи.

"Спільно із президентом ПАРЄ і з іншими нашими партнерами, коли я їм говорю про свої прерогативи, вони повністю згодні, що судова реформа є завданням номер один сьогодні для України", - сказав голова парламенту.

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Крім того, під час зустрічі повідомив про те, що запровадив у парламенті "ідею створення майданчика по обговоренню Мінських угод". "І заявив ті тези, які я часто говорив, що поки Російська Федерація не виконає перший пункт Мінських угод - припинення вогню - до тих пір важко говорити про виконання будь-яких інших пунктів", - зазначив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого Верховна Рада попередньо схвалила законопроект “Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”.