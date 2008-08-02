Турчинов вважає, що в мародерів треба стріляти?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО просить Генеральну прокуратуру розібратися з невиправданим підвищенням цін на будівельні матеріали та продукти харчування у постраждалих від повенів регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на позачерговому засіданні Кабміну.

«Я би просила направити відповідний лист в Генпрокуратуру… Мова йде про те, що зараз в регіонах, де є стихійне лихо, почали спонтанно підвищувати ціни на будівельні матеріали. Крім того, почали спонтанно почали підвищувати ціни на всі товари, в тому числі і першого вжитку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що Кабмін має дати термінове доручення податковій адміністрації, Держкомцін та Генпрокуратурі, які мають виявити всі компанії, які під час стихійного лиха починають не прогнозовано підвищувати ціни.

Вона наголосила, що ГПУ має дати чітку директиву по своїх місцевих представництвах негайно протидіяти безпідставному підвищенню цін.

«Як тільки в нас з’являються мародери в білих комірцях, а це ті, хто встановлює спекулятивні ціни, користуючись стихією… щоб були порушені кримінальні справи, якщо для цього є підстави», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Звертаючись до всіх правоохоронних органів, прем’єр наголосила, що мають застосовуватись всі заходи, щоб люди у зоні стихійного лиха відчували, що є влада.

Вона підкреслила, що контролюючі органи повинні поіменно називати компанії – «мародери в білих комірцях».

В свою чергу перший віце-прем’єр Олександр ТУРЧИНОВ дав доручення Мін’юсту проаналізувати правову базу України на предмет конфіскації товарів, які продаються за завищеними цінами.

Крім того, він зазначив, що після наради в Кабміні виїжджає на місце стихійного лиха і там ставитиме такі завдання.

Він також звернувся до Мін’юсту визначити статті, за якими можна притягувати до кримінальної відповідальності людей, які займаються спекуляцією у зоні стихійного лиха.

На думку О.ТУРЧИНОВА, такі дії схожі на організацію масових заворушень, оскільки вони призводять до паніки та інших небезпечних наслідків для держави.

Він також зауважив, що працівникам МВС слід надавати інструкції, відповідно до яких вони мають право використовувати бойову зброю у разі виявлення мародерів.