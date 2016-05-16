В Одесі викрито екс-проректора університету внутрішніх справ, який розтратив 260 тисяч

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, 16 травня слідчі прокуратури повідомили про підозру колишньому проректорові Одеського державного університету внутрішніх справ.

«Встановлено, що упродовж 2011-2013 років між навчальним закладом та двома підрядними підприємствами було укладено договори на виконання будівельних робіт», - зазначили в прес-службі.

Таким чином, як зазначили у відомстві, підозрюваний розтратив бюджетні кошти в сумі близько 260 тисяч гривень, виділені на ремонт навчальних корпусів університету у провулку Сабанському, вулицях Чорноморського козацтва, Отамана Головатого, Успенська і Канатна.

Читайте такожУ Києві затримали ректора університету при спробі дати хабара заступнику міністра

«Фактично ремонтні роботи не велися в повному обсязі, а на деяких об'єктах не виконувалися взагалі. Крім того, на підставі підписаних колишнім посадовцем документів, на рахунки цих підприємств мали перерахувати ще майже 2,3 мільйона гривень», - розповіли в прес-службі.

За цим фактом прокуратурою Одеської області розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 год. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна у великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; замах на розтрату майна в особливо великих розмірах).