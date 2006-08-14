Ющенко обговорив з Януковичем його візит до Росії і початок роботи нового уряду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО по телефону обговорив з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ його майбутній візит до Росії і початок роботи нового уряду.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, у ході розмови йшлося про перші закордонні візити глави уряду, зокрема візит до Російської Федерації, що відбудеться 15-16 серпня. У Сочі В.ЯНУКОВИЧ має зустрітися з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ та провести українсько-російські міжурядові переговори. Серед головних тем, які порушуватимуться під час візиту, – співпраця України і Росії в торговельно-економічній та паливно-енергетичній сферах.

У Сочі прем`єр-міністр також візьме участь у протокольних заходах у рамках неформального саміту ЄврАзЕС.

Президент і глава уряду домовилися, що зустрінуться після завершення цього візиту.

Також співрозмовники обговорили поточну економічну ситуацію в державі та процес формування органів влади.

Крім того, В.ЮЩЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ обговорили початок роботи нового уряду.