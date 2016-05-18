Джамала: 18 травня я вшаную пам'ять жертв трагедії не як співачка, а як проста дівчина з числа кримських татар

Про це повідомляє "Анадолу".

«Я отримала високі бали від суддів і глядачів і дуже задоволена цим. Звичайно ж, мені було дуже приємно протягом трьох хвилин розповісти жителям багатьох країн про події 1944 року, щоб передати біль свого народу, яка мала місце в історії»,- сказала співачка.

Джамала підкреслила важливість своєї перемоги для кримсько-татарського народу і України в цілому.

«Історія повторюється, війни, катастрофи і трагедії тривають. Вся ця ситуація нагадує людям, що потрібно бути більш чуйними і відкритими. Неправильно відділятися від світу і сидячи у себе вдома говорити, що проблеми не хвилюють нас. У людей є совість»,- сказала Джамала.

Вона також зазначила, що була б дуже щаслива, якби пісня «1944», що принесла їй перемогу на «Євробаченні – 2016», стала певним символом історії кримських татар.

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«Звичайно, я б хотіла, щоб люди любили і слухали цю пісню. Коли я писала текст пісні, не думала, що вона стане символом, але якщо це станеться, буду щаслива»,- пояснила співачка.

Джамала нагадала, що 18 травня виповнюється 72 роки з дня депортації кримських татар зі своєї Батьківщини і зазначила, що вшанує пам'ять жертв цієї трагедії, як представниця цього народу.

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«18 травня я буду поруч зі своїм народом. Візьму участь на заходах, які будуть організовані в Києві, як це роблю завжди. Я вшаную пам'ять жертв трагедії не як переможниця «Євробачення – 2016», не як співачка, а як проста дівчина з числа кримських татар, яка розповідає про цю історію від імені бабусі»,- додала вона.

Кореспондент АА нагадав співачці, що її перемога на пісенному конкурсі привернула увагу до трагічних подій, що мали місце в Крим 72 роки тому.

«Я не знаю, як ця пісня може допомогти Криму, але знаю, що колись така велика кількість людей заплатила велику ціну в Криму. Ця перемога сприяла тому, що в Криму об'єдналися люди з різними думками, щоб відзначити її. Про це я чула від родини, сусідів. Не знаю наскільки довго, але ця перемога об'єднала Крим. Для мене ця маленька перемога. На душі стало трохи легше»,- каже Джамала.

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Вона також висловила задоволення у зв'язку з тим, що одержала багато привітань з Туреччини.

«Я отримала привітання зі всіх частин Туреччини, головним чином від президента Реджепа Тайіпа Ердогана і міністра культури і туризму Махіра Унала. Дякую Туреччину, вітаю турецький народ», - додала вона.