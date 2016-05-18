Нуланд: США будуть працювати паралельно з "нормандською четвіркою", щоб прискорити виконання "Мінська-2"
13:33, 18 травня 2016Політика
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Виконання Мінських угод матиме позитивний вплив на двосторонні відносини не тільки Росії та України, але й РФ і США.
Реалізація "Мінська-2" позитивно вплине на відносини Москви і Вашингтона / УНІАН
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд за підсумками переговорів у Москві.
«Як ви знаєте, США не є учасником «нормандського формату», але ми домовилися з усіма його учасниками про те, що будемо працювати паралельно, намагаючись прискорити ці переговори, як з Києвом, так і з Москвою», - сказала вона.
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Раніше УНІАН повідомляв, що після відвідин Росії Нуланд приєднається до секретаря Держдепартаменту Джона Керрі, який буде знаходитися 18-20 травня в Брюсселі (Бельгія).
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