У ГПУ запевняють, що Янукович таки знаходиться в розшуку Інтерполу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

«На теперішній час Генеральною прокуратурою розслідується низка кримінальних проваджень, у семи з яких колишньому президенту повідомлено про підозру. Це стосується подій на Майдані, організації злочинного угруповання, розкрадання коштів «Укртелекому», земель Сухолуччя, Межигір'я, незаконне отримання грошей за видавництво книжки», - сказав Горбатюк.

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За його словами, у кожному з цих проваджень, Янукович оголошений в розшук, але Інтерпол на сьогоднішній день надав дозвіл лише на його розшук у справі щодо розкрадання коштів під час будівництва спецлінії зв'язку «Укртелекому». Що стосується інших, в тому числі подій на Майдані, вони або перебувають на розгляді, або в розшуку відмовлено.

Горбатюк зазначив, що за скаргою адвокатів Інтерпол зняв з офіційного сайду картку про розшук Януковича, але це не означає, що він знятий з розшуку.

«Інтерпол надав дозвіл щодо розшуку з однієї кримінальної справи - це за підозрою у причетності до розкрадання коштів «Укртелекому», - пояснив представник ГПУ.

Водночас, як зауважив Горбатюк, є питання до Інтерполу: чи передають вони наявну в них інформацію іншим країнам для зняття розшуку.